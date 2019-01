North Kansas City

Das Schicksal hat sie zusammengeführt: Kurz vor Weihnachten hat Polizist Jason Smith ein kleines Kätzchen von der Autobahn gerettet, jetzt hat er den kleinen Vierbeiner adoptiert.

Am 20. Dezember war Smith gegen Mittag mit seinem Streifenwagen auf der Autobahn 29 in North Kansas City unterwegs, als er auf der Betonmauer in der Mitte der Fahrbahnen ein Tier entdeckt. Er drosselt die Geschwindigkeit und steigt mitten auf der befahrenen Autobahn aus. Langsam nähert sich Smith dem verängstigten Tier.

„Ich fühlte mich mit der Katze verbunden“

„Ich musste nur versuchen, die Katze zu beruhigen, also habe ich so mit ihr geredet, wie ich es zu Hause getan hätten, damit die Katze zu mir kommt“, so Smith zu „WLOX“. Und tatsächlich: Das Kätzchen scheint sofort Vertrauen zu Smith zu haben. Es kommt auf den Beamten zu und lässt sich von ihm auf den Arm nehmen und ins Auto setzen.

„Ich habe mich sofort mit dieser Katze verbunden gefühlt“, sagte Smith gegenüber „WLOX“. „Ich habe diese Katze von Anfang an sehr gemocht.“

Auf dem Weg ins Präsidium sitzt das Kätzchen zunächst auf seinem Schoß, turnt dann durch den Streifenwagen. Versehentlich löst es Blaulicht und Sirene aus. „Die Leute vor uns haben sich ziemlich erschrocken“, erinnert sich Smith. Mit auf Streife kommen wird das Tier in Zukunft wohl nicht mehr.

„highwaykitty“ hat eigenen Instagram-Account

Smith hat für Bella, wie er das „Autobahn-Kätzchen“ genannt hat, eine eigene Instagram-Seite eingerichtet. Unter dem Namen „highwaykitty“ kann man verfolgen, wie sich das kleine Kätzchen in seinem neuen Zuhause eingelebt hat. Und auch neue Freunde hat der Schmusetiger bereits gefunden: Die Hunde von Smith. Mit ihnen teilt sich das kleine „Autobahn-Kätzchen“ Sofa, Kuscheldecke und Schmuseeinheiten.

Von RND/mat