London

Nach der Absage von Thomas Markle ist jetzt klar, wer Meghan Markle am Sonnabend zum Altar führen wird. Der künftige Schwiegervater, Prinz Charles, übernimmt die Aufgabe des Brautvaters. Das teilte der Kensington Palast am Freitag bei Twitter mit.

Markle habe Charles gebeten, sie am Hochzeitstag in die Kirche zu geleiten. Charles sei erfreut, Meghan in der Familie zu begrüßen, hieß es in dem offiziellen Statement weiter.

Der Vater der Braut hatte die Teilnahme an der royalen Hochzeit zunächst wegen Herzproblemen abgesagt, wollte dann doch kommen und musste schließlich wegen einer Operation am Herzen absagen.

Von RND