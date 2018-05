Hannover/London

Zwischen Hannover und London gibt es enge historische Verbindungen. Und so ist es kein Wunder, dass einige Hannoveraner sich freuen, das Spektakel in Großbritannien am Sonnabend bei einem Public Viewing der royalen Art live zu verfolgen. Doch woher kommt diese enge Bindung eigentlich?

Prinz Harry hat hannoversche Wurzeln: Die aus Hannover stammenden Welfen herrschten von 1714 an gleichzeitig über Großbritannien und Hannover. Diese Personalunion endete 1837, als in Hannover und London unterschiedliche Thronfolgeregelungen griffen: An der Leine herrschte fortan König Ernst August, in England dessen Nichte Queen Victoria.

Die Ururgroßmutter von Queen Elizabeth II. gehörte allerdings auch dem Haus Hannover an; ihr Großvater war König Georg III., nach dem Hannovers Georgstraße benannt ist.

Gemeinsame Vorfahren

Prinz Harry hat sogar entfernte Verwandte in Herrenhausen: Ernst August Erbprinz von Hannover lebt dort mit seiner Familie im Fürstenhaus. Ihr gemeinsamer Vorfahre ist König Georg III. (1738 bis 1820), der infolge einer Stoffwechselkrankheit dem Wahnsinn verfiel. Er war Harrys Ururururururgroßvater. Und er war der Urururururgroßvater des Erbprinzen, der in der britischen Thronfolge etwa auf Platz 540 rangiert.

Sein Großonkel, Georg von Hannover, war außerdem mit Sophie verheiratet, einer Schwester des heute 96-jährigen Ehemanns der Queen, Prinz Philip.

Europas Hochadel ist eben ein einziges Geflecht an internationalen Beziehungen.

Von Simon Benne