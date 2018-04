London

Prinz William wird Trauzeuge auf der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle am 19. Mai. Wie der Kensington Palast am Donnerstag mitteilte, habe Harry seinen Bruder gefragt, ob er ihn in dieser Funktion vor den Altar begleiten werde.

Bereits im Vorfeld hatten viele darauf spekuliert. Denn bei der Hochzeit von William und Kate 2011 begleitete Harry die Braut als Trauzeuge zum Altar. William sei „sehr geehrt, gefragt worden zu sein und freue sich darauf, seinen Bruder in der St. George’s Chapel am 19. Mai zu unterstützen“, hieß es in der Mitteilung des Palasts.

Von RND/dpa