Prinzessin Eugenie hat sich verlobt

London. Bei den britischen Royals gibt es in diesem Jahr viel zu feiern: Nach Prinz Harry (33) hat ein weiteres Enkelkind von Queen Elizabeth II. seine Hochzeit angekündigt. Prinzessin Eugenie (27) habe sich verlobt, teilte der Buckingham-Palast mit. Demnach will die Tochter von Prinz Andrew (57) und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (58) im Herbst ihren langjährigen Freund Jack Brooksbank in Windsor heiraten.

„Ihre königliche Hoheit und Mr. Brooksbank haben sich früher in diesem Monat in Nicaragua verlobt“, hieß es in der Mitteilung des Palasts. Getraut werden sollen die beiden - wie Harry und seine Verlobte Meghan Markle (36) - in der St.-George’s-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor. Das genaue Datum wurde noch nicht bekannt gegeben. Harrys Hochzeit ist bereits für den 19. Mai geplant.

Von dpa/RND