Ein psychisch kranker Gleisläufer hat in Duisburg über einen Zeitraum von sechs Stunden immer wieder den Bahnverkehr lahmgelegt. Der 21-Jährige sei mehrfach auf den Gleisen aufgetaucht und habe dadurch Streckensperrungen ausgelöst, berichtete die Bundespolizei am Sonntag.

Mehrfach entwischte der Mann den Polizisten, die auf der Suche nach ihm ausschwärmten. Schließlich wurde es den Lokführern zu bunt: Einer von ihnen sprang vom Zug und verfolgte den jungen Mann bis in den Duisburger Hauptbahnhof, wo er von einem anderen Lokführer in Empfang genommen und der Bundespolizei übergeben wurde.

Durch die Sperrungen verspäteten sich zahlreiche Züge um insgesamt 29 Stunden. Der 21-Jährige kam in eine Psychiatrie, gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Die Vorfälle hatten sich bereits am Freitag ereignet.

Von RND/dpa