Bangkok

In einem von Thailands vielen kleinen Lebensmittelläden hat es sich eine vier Meter lange Python bequem gemacht. Die Schlange wurde am Wochenende in der Stadt Chonburi von Kunden in der Ecke eines „7-Eleven“-Markts entdeckt.

Dort lag die Python - einigermaßen friedlich - vor einem Kühlschrank mit Getränken. Sie wurde dann von professionellen Schlangenfängern in eine Tüte gesteckt und wieder in der Natur ausgesetzt. Ein Video, das die Szene zeigt, verbreitete sich hunderttausendfach im Internet.

พนักงาน7-11 ในอำเภอศรีราชาผวา หลังมีงูเหลือมยักษ์บุกเข้าไปภายในร้าน ทำเอาแตกตื่นกันพักใหญ่เดือดร้อนกู้ภัยต้องมาจับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างประทีป ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้ รับแจ้งจากพนักงาน 7-11แห่งหนึ่ง ในพื้นที่ตำบลหนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ไม่ขอประสงค์ออกนาม ว่ามีงูเหลือมยักษ์บุกเข้าไปภายในร้านโดยนอนขดอยู่บริเวณหน้าตู้แช่เครื่องดื่มหลังรับแจ้งจึงจัดกำลังอาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญในการจับสัตว์เลื้อยคลานตรวจสอบ ตรวจสอบภายใน7-11ดังกล่าวบริเวณหน้าตู้แช่เครื่องดื่ม พบงูเหลือมยาวประมาณ 4 เมตร นอนขดตากแอร์อยู่ ทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจึงต้องใช้อุปกรณ์ในการจับสัตว์เลื้อยคลานเข้าทำการจับงูเหลือมตัวดังกล่าว โดยใช้เวลาประมาณ 5 นาทีจึงสามารถจับงูเหลือมเอาไว้ได้หลังจากนั้นจึงนำใส่กระสอบปุ๋ยเพื่อเตรียมนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่างูดังกล่าวอาจจะหนีเข้ามาทางประตูด้านหน้าร้านซึ่งเปิดปิด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีใครเห็นหรือสังเกตว่างูตัวดังกล่าวเข้ามาได้อย่างไร ซึ่งจากความเชื่อของคนโบราณได้กล่าวไว้ว่าหากมีงูใหญ่เลื้อยเข้าบ้านหรือร้านค้าร้านใดมักจะมีโชคลาภก้อนใหญ่มาให้ซึ่งความเชื่อนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณรับฟังและรับชม รวมทั้งขณะนี้ชาวโซเชียลให้ความสนใจและติดตามกับเหตุดังกล่าวขึ้นเป็นอย่างมากมายอีกด้วย Gepostet von กู้ภัยสว่างประทีป ศรีราชา am Samstag, 29. September 2018

In Thailand kommt es immer wieder vor, dass Schlangen in Gebäuden auftauchen - manchmal sogar aus der Toilette. Allein in der Hauptstadt Bangkok mussten die Notdienste im vergangenen Jahr mehr als 30.000 Mal ausrücken, um Kriechgetier kleinerer und größerer Art einzusammeln. Die Schlangen werden dann normalerweise wieder freigelassen.

Seltenheit: Ausgewachsene Python im Supermarkt in Thailand

Dass eine ausgewachsene Python in einem Supermarkt auftaucht, ist jedoch eine ziemliche Seltenheit. Dafür werden dort mit schöner Regelmäßigkeit Katzen und Hunden entdeckt, die gern vor der üblichen Hitze in die klimatisierten Räume flüchten. Chonburi liegt östlich von Bangkok am Golf von Thailand.

Von RND/dpa