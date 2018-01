Queen Elizabeth spricht über ihre Krönung

London. „God Save the Queen!“, schallte es am 2. Juni 1953 durch die Westminster Abby in London – das Vereinte Königreich bekam an diesem Tag eine neue Königin. Und Millionen Menschen in ganz Großbritannien waren dabei, als die gerade einmal 27 Jahre alte Elizabeth Alexandra Mary die Krone aufgesetzt bekam. Denn sie hatte darauf bestanden, dass die Zeremonie im Fernsehen übertragen wird. Trotz des öffentlichen Spektakels war wenig darüber bekannt, was damals in der Queen vorging – bis jetzt.

Her Majesty The Queen to share her memories of her 1953 Coronation in a new documentary film on @BBCOne as part of the ‘Royal Collection Season’ in partnership with @RCT - https://t.co/PHePKhbeZz pic.twitter.com/DGfxLczXqR — The Royal Family (@RoyalFamily) January 3, 2018

Denn zum 65. Jubiläum ihrer Krönung 2018 ließ sich Königin Elizabeth II. dazu bewegen, eines ihrer äußerst seltenen Interviews zu geben. Die BBC strahlt am 14. Januar eine Dokumentation zu dem pompösen Event im Jahr 1953 mit einem Interview der 91-jährigen Monarchin aus. Sie spricht dabei auch über die Krönung ihres Vaters King George VI., die sie 1937 als Elfjährige miterlebte.

Millionen Menschen in ganz Großbritannien waren 1953 dabei, als die 27-Jährige Elizabeth in London zur Königin gekrönt wird. Zur Bildergalerie

„Ich habe eine Krönung miterlebt und ich stand im Mittelpunkt der zweiten, das ist ganz schön bemerkenswert“, sagt die Queen einem BBC-Vorabbericht zufolge. Erst 2017 feierte Elizabeth II. den 70. Jahrestag ihrer Hochzeit mit Prinz Philip (96).

Von RND/iro/dpa