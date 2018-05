London

Mittagessen, Empfänge, Staatsdinner: Wer im Buckingham-Palast in der Küche steht, kocht für Menschen aus Politik und Gesellschaft. Und natürlich auch für die königliche Familie. Fish and Chips, Lasagne oder Pizza stehen da wohl eher nicht auf dem Speiseplan. Deshalb will der Palast einen „Chef de Partie“ einstellen, der extravagante Gerichte zaubern kann.

Den neuen Küchenmitarbeiter sucht der Royal Household aber nicht etwa an Elite-Kochschulen oder in Sternerestaurants, sondern über eine Stellenanzeige im Internet. Das Jobangebot lockt mit einem abwechslungsreichen Arbeitsalltag, tollen Karrierechancen und einem hoch qualifizierten Team.

Vollzeit-Job mit Mini-Gehalt

„Es ist kein gewöhnlicher Küchenchef-Job. In unserer hochmodernen Küche kreierst du sowohl klassische als auch zeitgenössische Gerichte für eine Vielzahl von Anlässen“, heißt es. Wer den Job bekommt, erhält eine Vollzeitstelle und muss fünf Tage die Woche von Montag bis Sonntag am Herd stehen – sowohl im Buckingham-Palast, als auch in den anderen royalen Residenzen.

Fürstlich entlohnt wird der „Chef de Partie“ der Königin allerdings nicht: Umgerechnet 24.000 Euro im Jahr verdient der neue Koch. Wen das trotzdem nicht abschreckt, der kann sich bis zum 24. Mai bewerben.

Von RND/iro