Der niederländische Fußball-Profi Rafael van der Vaart (33) freut sich auf sein zweites Kind. Seine Freundin, die holländische Handballspielerin Estavana Polman, sei schwanger, gab van der Vaart via Instagram bekannt. Er sei „super-glücklich, stolz und dankbar“, so der Ex-Hamburger. Derzeit kickt van der Vaart in der dänischen Liga.