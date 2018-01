Rahmspinat kann Plastik enthalten

Hamburg. Der Tiefkühlkost-Hersteller Iglo ruft Rahm-Spinat einer bestimmten Charge zurück und warnt vor dem Verzehr der betroffenen Produkte. Einige kleine Plastikteile aus dem Freilandanbau seien in die Spinat-Verpackungen geraten, teilte die Firma am Montag in Hamburg mit. Die acht Millimeter langen und vier Millimeter breiten Teile könnten scharfe Kanten aufweisen und beim Kauen und Schlucken ein Verletzungsrisiko bedeuten.

Betroffen sei die 800-Gramm-Packung Iglo Rahm-Spinat („der mit dem Blubb“) mit dem Haltbarkeitsdatum 09.2019 sowie dem Code L7257AJ005. Da der Produktionsfehler laut Iglo nur in einem kurzen Zeitraum auftrat, ist auch die aufgedruckte Uhrzeit wichtig: 23 bis 3 Uhr.

Die Packungen wurden in die Bundesländer Hessen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg geliefert. Iglo erstattet deren Kaufpreis.

Von dpa/RND