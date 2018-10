British Columbia

Der kanadische Rapper Jon James ist beim Filmen eines Musikvideos von einem Flugzeug in den Tod gestürzt. Das bestätigte das Management des 34-Jährigen.

James, bekannt geworden als Stunt-Rapper vor allem durch waghalsige Musik-Videos, lief nach Angaben seines Managements während des Fluges über den Flügel einer Cessna, als die Maschine in eine Abwärtsspirale geriet, die der Pilot nicht mehr ausgleichen konnte. „Jon hat sich am Flügel des Flugzeugs festgehalten, bis es zu spät war“, wird der Manager des Rappers, Ryan Desrochers, in einer Stellungnahme zitiert. „Als er losließ, hatte er keine Zeit mehr, seinen Fallschirm zu öffnen.“ James sei nach dem Aufprall auf dem Boden sofort tot gewesen. Für den Stunt habe James intensiv trainiert.

Das Unglück ereignete sich bereits am Samstag. Nach Angaben der Zeitung „The Globe and Mail“ landeten Pilot und Filmteam nach dem Unglück sicher. Sein Management startete einen Spendenaufruf, um die Kosten seiner Beerdigung zahlen „und sein Leben feiern“ zu können.

Von RND