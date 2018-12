Rostock

Unbekannte haben in Rostock einen Mann aus Gambia angegriffen und verletzt. Der 35-Jährige sei zunächst von zwei Männern und einer Frau aggressiv rassistisch beleidigt und dann von einem so heftig geschlagen worden, dass er mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus gekommen sei, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Vermutlich sei er mit einem Hammer geschlagen worden.

Seine Verletzungen passen dazu, sagte die Sprecherin. Er habe unter anderem einen Nasenbeinbruch und eine Gehirnerschütterung erlitten. Da die Polizei von einem fremdenfeindlichen Hintergrund ausgeht, hat der Staatsschutz der die Ermittlungen übernommen.

Von RND/dpa