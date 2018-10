Washington

Ein Flugzeug mit US-Präsidentenehefrau Melania Trump an Bord ist wegen Rauchs in der Kabine zu einem Militärstützpunkt in der Gegend von Washington zurückgekehrt. Ihre Sprecherin Stephanie Grisham sagte am Mittwoch, „es geht allen gut und alle sind sicher“, nachdem die Maschine wieder zur Joint Base Andrews geflogen war.

Melania Trump hatte geplant, ein Krankenhaus in Philadelphia zu besuchen und Familien von Kindern zu treffen, die Schmerzmitteln ausgesetzt waren. Die Frau von US-Präsident Donald Trump hatte nach der Rückkehr zum Stützpunkt vor, mit einem anderen Flugzeug nach Philadelphia zu fliegen.

Fernsehreporter, die mit der First Lady reisten, sagten, das zurückgekehrte Flugzeug habe sich seit rund zehn Minuten in der Luft befunden, als Rauch die Kabine eingenommen habe. Agenten des Secret Service seien dann nach vorn geeilt. Warum es zu dem Rauch an Bord des Boeing-Modells C-32A kam, war zunächst unklar.

Von RND/AP