Real-Star Ronaldo muss vor Gericht

Madrid. Das Ende seines Urlaubs wird für Cristiano Ronaldo richtig unangenehm. Nach 33 freien Tagen, die er mit seiner Entourage um Freundin Georgina auf einer Jacht im Mittelmeer verbrachte, erwartet den Fußball-Star ein entscheidender Termin. Weltfußballer Cristiano Ronaldo muss wegen des Verdachts des Steuerbetrugs an diesem Montag vor Gericht erscheinen. Der portugiesische Torjäger von Real Madrid ist zu einer Anhörung in Pozuelo de Alarcón nahe der spanischen Hauptstadt geladen. Die Ermittlungsrichterin will den 32 Jahre alten Europameister und Champions-League-Sieger zum Vorwurf der Steuerhinterziehung in Höhe von 14,7 Millionen Euro befragen.

Ronaldo soll laut Staatsanwaltschaft zwischen 2011 und 2014 Millioneneinnahmen aus Bildrechten bewusst am Fiskus vorbeigeschleust haben. Seine Anwälte haben diesen Vorwurf öffentlich zurückgewiesen. Der Stürmer selbst hatte vor einigen Wochen erklärt, er habe ein ruhiges Gewissen. Im Fall einer Verurteilung droht Ronaldo eine mehrjährige Haftstrafe.

Am 13. Juni erhob die Staatsanwaltschaft Madrid Anklage gegen Ronaldo. Der Vorwurf: Der Real-Madrid-Star soll 14,7 Millionen Euro an Steuern am Fiskus vorbeigeschleust haben. Ronaldos Management bestreitet die Vorwürfe. Dennoch liegt ein Schatten auf der Karriere des Superstars.

Die Probleme dürften für den Profi aber schon viel früher beginnen: Die Vernehmung durch die als sehr hart geltende Richterin Mónica Gómez Ferrer findet zwar hinter verschlossenen Türen statt. Um ins Gerichtsgebäude zu kommen, wird Ronaldo aber an über 150 akkreditierten Journalisten aus aller Welt sowie wohl auch an Dutzenden von Schaulustigen vorbei müssen.

Wie das ist, bekam auch Ronaldos sportlicher Erzrivale Lionel Messi schon zu spüren. Der ebenfalls des Steuerbetrugs beschuldigte Argentinier wurde bei seinen Gerichtsterminen wüst beschimpft und aufgefordert: „Gib’s Geld zurück!“. Der Chefanwalt des Finanzamtes verglich ihn sogar mit einem Mafiaboss. Am Ende gab es eine 21-monatige Haftstrafe. Strafen bis zu zwei Jahren werden bei nicht vorbestraften Angeklagten meist zur Bewährung ausgesetzt.

Im Fall des Argentiniers dauerte das gesamte Verfahren fast vier Jahre, ähnlich lang dürfte es sich auch bei Ronaldo hinziehen. Die Richterin hat bis zu 18 Monate Zeit, um eine die Entscheidung über eine Prozesseröffnung zu treffen. Sie kann den Fall auch zu den Akten legen. Dass sie das tut, gilt jedoch als äußerst unwahrscheinlich. Die Ausrede, CR7 habe Papiere unterschrieben, ohne Kenntnis von der Sache zu haben, „wird ihm niemand abkaufen“, sagten von der Zeitung „El Mundo“ am Sonntag zitierte Experten.

Das Wochenende verbrachte Ronaldo Medienberichten zufolge bereits damit, mit seinen Anwälten eifrig die Anhörung vorzubereiten. Am Dienstag will er allein das Training aufnehmen, am Freitag soll er sich seinen Clubkollegen in den USA anschließen. Am 8. August steht dann schon das Duell um den UEFA-Supercup gegen Manchester United an.

Von dpa/RND