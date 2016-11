Nürnberg. Die beiden Beamten seien nach einer Durchsuchungsaktion mit sofortiger Wirkung suspendiert worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Nürnberg mit. Über Einzelheiten wollten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochnachmittag die Öffentlichkeit informieren.

Der 49-Jährige, der sich selbst als „Reichsbürger“ bezeichnet, hatte Mitte Oktober in Georgensgmünd bei Nürnberg auf Polizisten eines Spezialeinsatzkommandos geschossen und dabei einen 32-jährigen Beamten tödlich verletzt. Die sogenannten Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik nicht an. Sie behaupten, das Deutsche Reich bestehe bis heute fort.

Von dpa/RND