Schacht-Audorf . Der Lkw-Fahrer Frank Dose fuhr am Samstagabend vor Hunderten Schaulustigen mit einer 1080 Kilogramm schweren Stahlkonstruktion 105 Meter weit. "Das ist unbeschreiblich", sagte der 49-Jährige hinterher in Schacht-Audorf in Schleswig-Holstein. "Einfach geil." Doses Rekord muss noch vom Guinness-Buch anerkannt werden.

Seit März hatte Dose an dem Koloss gearbeitet. Die Reifen haben einen Durchmesser von 1,53 Meter. Sie stammen von einem Güllelaster. Der Stahl stammt teilweise vom Schrottplatz. Mehr als 5000 Euro hat Dose in sein Werk investiert. Der bisherige Rekord für das schwerste fahrbare Fahrrad liegt nach Guinness-Angaben bei 860 Kilogramm und wird seit 2015 von dem Belgier Jeff Peeters gehalten.

dpa