Dortmund

Al Bano und Romina Power, Traumpaar des Italo-Pop der 1980er-Jahre, machen doch weiter. Der als „weltweit letztes Konzert“ angekündigte Auftritt am 29. Dezember in Dortmund sei noch „nicht das Ende unserer Karriere“, sagte der 75-jährige Al Bano überraschend. „Es geht mir gesundheitlich wieder gut, meine Stimmkraft ist voll zurück, es ist ein Wunder und ich danke Gott.“ Seine Duettpartnerin und frühere Ehefrau Power ergänzte: „Die Rente ist auf unbestimmte Zeit verschoben.“ Niemand könne ohne Musik leben.

Das Paar hatte viele Jahre gemeinsam auf der Bühne gestanden und Welthits wie „Felicità“, „Sharazan“ und „Sempre Sempre“ gelandet. 1999 ließen sich die beiden nach einem schweren Schicksalsschlag scheiden.

Erst seit 2013 treten sie wieder gemeinsam auf und haben auch mehrere Konzerte in Deutschland gegeben. Nun erklärten die beiden,, sie wollten noch viele Jahre zusammen Musik machen und auch gerne mal in Kuba oder in der Mongolei auftreten.

Von RND/dpa