Retter bremst schlingerndes Auto aus

Berlin. In hohem Tempo ist ein Opel-Fahrer am Mittwochmorgen auf der Berliner Autobahn 100 mehrmals gegen die Leitplanke geprallt. Wie die Polizei Berlin auf Facebook mitteilte, bemerkte ein weiterer Autofahrer, dass der Wagen in Schlangenlinien über die Straße fuhr. Der 38-Jährige entschloss sich zu einer gefährlichen Aktion: Mit seinem Mercedes überholte er zunächst den Opel, fuhr vor dem Fahrzeug her und bremste es schließlich langsam aus.

Als er die Tür des Opels öffnete, fand er den leblosen Fahrer und reanimierte ihn gemeinsam mit anderen Helfern. Rettungskräfte brachten den Mann, der offenbar einen Herzinfarkt erlitten hatte, in ein Krankenhaus. Die alarmierte Polizei sicherte die Unfallstelle und kümmerte sich um den Hund des 59-jährigen Fahrers.

Auf Facebook bedankte sich die Berliner Polizei für den mutigen Einsatz des Schutzengels. Im vergangenen Februar hatte ein Tesla-Fahrer bei München ebenfalls einen bewusstlosen Mann gerettet, indem er ein schlingerndes Auto ausbremste und dem Fahrer zu Hilfe eilte. Der amerikanische Autohersteller übernahm als Anerkennung die Reparatur-Kosten für den bei dem Manöver beschädigten Tesla.

Von RND/dpa