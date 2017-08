Richter fährt beschlagnahmte Luxusautos

Rio de Janeiro. Er beschlagnahmte mehrere Luxusautos des einst reichsten Brasilianers Eike Batista und nutzte sie dann zu privaten Fahrten: Dieses ungewöhnliche Gebaren kommt einen Richter teuer zu stehen. Flavio Roberto de Souza wurde am Montag vom Bundesgerichtshof in Rio de Janeiro zu acht Jahren Gefängnis verurteilt, wie das Portal „O Globo“ berichtete.

Er war 2015 des Amtes enthoben worden, nachdem er dabei erwischt worden war, wie er mit einem von der Justiz beschlagnahmten Porsche Cayenne Batistas privat durch Rio fuhr.

Klavier, Uhren und weitere Autos

Einen weiteren Luxuswagen hatte der Richter in der Garage seines Appartements, zudem hatte er ein Klavier des Unternehmers in der Wohnung - in mehreren Prozessen war ein Großteil des Besitzes von Batista wegen hoher Schulden beschlagnahmt worden. Souza hatte auch von Batista beschlagnahmte Uhren der Marken Rolex und Bulgari daheim.

Der Deutsch-Brasilianer Batista, der in Aachen studiert hatte, war 2012 mit einem Vermögen von 30 Milliarden US-Dollar laut der Forbes-Liste noch der siebtreichste Mensch der Welt.

Er hatte mit Investments im Rohstoffsektor und Infrastrukturbereich über die Holding EBX viel Geld verdient. Strategische Fehler, der Ölpreisverfall, gefallene Aktienkurse und die diversen Strafverfahren ließen dann den Reichtum des heute 60-Jährigen dramatisch schmelzen.

Schmiergelder in zweistelliger Millionenhöhe

Im Januar kehrte Batista wegen massiver Korruptionsvorwürfe aus den USA zurück und kam in Untersuchungshaft. Bilder des Häftlings mit geschorenem Haar gingen um die Welt.

Ende April wurde er vom Gefängnis in den Hausarrest überstellt. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, dem Ex-Gouverneur des Bundesstaats Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, 16,5 Millionen Dollar Schmiergelder gezahlt zu haben.

