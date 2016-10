Riesige Spinne schnappt sich eine Maus

Coppabella. Bäääääh. Dieser Film, der derzeit im Netz die Runde macht, ist definitiv nichts für Spinnenphobiker und Menschen mit schwachem Nervenkostüm: Darin ist zu sehen wie eine Monsterspinne, in Wahrheit ist es eine Riesenkrabbenspinne, eine tote Maus an der Kühlschranktür hochzieht und bei dem Versuch immer wieder einige Zentimeter weit abrutscht. „Wow, das ist so cool“, kommentiert ein offenbar beeindruckter Zuschauer aus dem Off.

Zur Entwarnung gleich vorab: Dieses Video ist nicht in Deutschland, sondern auf der anderen Seite der Erdhalbkugel entstanden. Der Australier Jason Womal hat es auf seiner Facebookseite gepostet. Gemessen an seinen Worten handelt es sich bei dem Mann um einen echten Spinnenfreund: „Nur damit ihr es wisst, der Spinne geht es gut“, schrieb er über das Video.

Und einen Namen hat der possierliche Achtbeiner auch noch verpasst bekommen. Demnach hört er künftig auf den Namen Hermie und darf sich frei in der Wohnung bewegen. Sogar Miete zahle das Tierchen nun, scherzt Womal weiter.

„Brennt das Haus nieder“

Nicht ganz so charmant fanden einige Facebook-Nutzer das Filmchen der ackernden Spinne: „Ich hab das gesehen und Albträume bekommen .... brennt das Haus nieder!“, schreibt eine Nutzerin. „Ich bin raus, ich verlasse dieses Land“, eine andere. Auch zahlreiche Presseanfragen sind unter den Kommentaren.

Das Video wurde bereits tausendfach im Netz geteilt. Offenbar ist die Spinne in ihrem Verhalten aber eher eine Ausnahme: Der Leiter des australischen Spinnen-Museums, Graham Millage, sagte gegenüber dem „Guardian“, es sei untypisch für Riesenkrabbenspinnen, Wirbeltiere anzugreifen. Trotzdem seien Fälle bekannt. Er habe zwar schon gesehen, wie eine Spinne einen Gecko angegriffen habe, aber von dem Fang einer Maus höre er das erste Mal. „Die Beine von Riesenkrabbenspinnen können bis zu 16 Zentimeter lang werden“, erklärte er weiter.

Von RND/caro