Rita Ora im Livestream aus der Elbphilharmonie

Hamburg. Popstar Rita Ora singt für den guten Zweck – am Freitag (20 Uhr) findet in der Hamburger Elbphilharmonie das „Channel Aid in Concert“ statt. Es wurde von der FABS Foundation initiiert und ist ein Charity-Konzert des ersten YouTubeChannels weltweit, dessen Erlöse in soziale Zwecke fließen. Das Event, das laut Veranstalter binnen zwölf Sekunden ausverkauft war, wird auch live im Internet zu sehen sein. Neben dem Auftritt der britischen Sängerin werden auch YouTube-Stars wie Nicole Cross, Max und Costantino Carrara ihre Musik präsentieren. Eine Vielzahl an prominenten Gästen hat sich bereits angekündigt, darunter etwa Musiker Jan Delay, Moderatorin Nina Bott oder Model Angelina Kirsch.

Das Konzert und der Livestream sollen ab 20 Uhr starten

Die Elbphilharmonie wurde am 11. Januar 2017 mit einem Konzert des NDR Elbphilharmonie Orchesters und einer spektakulären Lichtshow eröffnet. Bis Dezember 2017 haben rund 4,5 Millionen Besucher die Plaza, die Aussichtsplattform in 37 Metern Höhe, und 750.000 Menschen ein Konzert in dem neuen Konzerthaus besucht.

Von dpa/RND