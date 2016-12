Potsdam. Die Polizei Berlin-Brandenburg veröffentlichte das Bild auf ihrer Facebookseite. Das Gesicht der Reiterin ist unkenntlich gemacht worden. In einem Kasten, in dem auf normalen Blitzer-Bildern der Fahrer vergrößert dargestellt ist, sieht man den Kopf des Pferdes. Ross und Reiterin waren mit 43 Kilometern pro Stunde auf einer Bundesstraße nordöstlich von Berlin unterwegs gewesen – und geblitzt worden.

„Sie müssen überall damit rechnen, geblitzt zu werden“

Die Resonanz auf das Foto ist groß: Nach nur einem Tag haben mehr als 6000 Menschen „Gefällt mir“ geklickt, fast 2000 mal wurde das Bild geteilt, außerdem Hunderte Male kommentiert. Viele Nutzer freuen sich über den Humor der Polizei und lachen über das Bild. Jemand vermutete: „Das Pferd muss frisiert gewesen sein.“ Eine Frau fragte aber auch, ob die Polizei auch im Wald blitze? Die Antwort der Beamten auf Facebook: „Sie müssen überall rechnen, geblitzt zu werden.“

Auf Nachfrage sagte Polizeisprecherin Stefanie Neumann: Das Foto stamme bereits aus dem Jahr 2005 und sei am Rande einer Bundesstraße im Landkreis Barnim entstanden – möglicherweise zu Testzwecken, um das Gerät zu kalibrieren. Eine Strafe musste die Reiterin wohl nicht zahlen. Auf Facebook meinte eine Frau aber: “Ich würde es freiwillig bezahlen. Allein um das Foto zu bekommen.“ Eine andere Nutzerin schrieb: “Ich will auch so ein Bild.“

Von dpa/RND/wer