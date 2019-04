Mülheim

Im Ruhrgebiet ist eine Verkehrskontrolle der Polizei eskaliert: Eigentlich sollte nur ein offenbar alkoholisierter Fahrer in Mülheim an der Ruhr überprüft werden – doch auf der Straße versammelten sich daraufhin rund 50 Menschen, die sich aggressiv verhielten, wie die Polizei in der Nacht zu Samstag mitteilte.

Sie waren demnach zumeist osteuropäischer Herkunft. Die Beamten riefen daraufhin Verstärkung, um Herr der Lage zu werden. Vier der Beteiligten wurden bei der Aktion am Freitag in Gewahrsam genommen. Die Männer hatten nach Polizeiangaben teils erheblichen Widerstand geleistet.

Zuvor hatten die „ Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ und die „Bild“-Zeitung berichtet. Demnach dauerte der Einsatz mehrere Stunden, die Polizisten sperrten die Zufahrtsstraßen zum Ort des Geschehens ab, um die Lage in den Griff zu bekommen.

Von pach/dpa/RND