SEK-Einsatz: 63-Jähriger hält Frau in Wohnung fest

Berlin. Am frühen Montagabend war bei der Polizei ein Notruf wegen Bedrohung eingegangen, twitterte die Behörde. Spezialeinsatzkräfte der Polizei eilten zu einem Mehrfamilienhaus. Dort hat ein 63-Jähriger eine Frau in seine Gewalt gebracht. Möglicherweise werde die 61-Jährige mit einer Waffe bedroht, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Delphinstraße wurde abgesperrt. Die Geiselnahme dauerte bis zum Abend an.

63-Jähriger und Geisel sollen sich kennen

Mit dem Mann solle verhandelt werden, sagte ein Behördensprecher. Es werde versucht, Kontakt aufzunehmen. Weitere Details zu dem Einsatz nannte er nicht. Zu dem Verhältnis von Täter und Opfer sagte er lediglich: „Man kennt sich.“ Ob es sich um ein Paar handele oder eine freundschaftliche Beziehung vorliege, sagte er nicht.

Die Polizei bat bei Twitter darum, während des laufenden Einsatzes keine Fotos von den Einsatzmaßnahmen zu veröffentlichen.

