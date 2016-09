Salmonellengefahr bei Sesamprodukten

Karlsruhe/Bickenbach. Die Rückrufaktion ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Bei dm betroffen ist der Artikel „dmBio Sesam ungeschält 500 g“, so das Karlsruher Unternehmen. Bei Kontrollen des Produkts seien in einer Probe Salmonellen festgestellt worden. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Produkte der zurückgerufenen Chargen L6601080, L5601142, L5603020, L5603021, L5603030, L5603050 und L5603051 betroffen sind. Verbraucher können betroffene Ware in allen Filialen zurückgeben. Der Kaufpreis werde erstattet. Bei Alnatura betroffen sind die Produkte Alnatura Sesam 500 Gramm mit Mindesthaltbarkeitsdatum 3. März 2017, Alnatura Sesam ungeschält 250 Gramm mit Haltbarkeitsdatum 30. Oktober 2016 sowie die Alnatura Saatenmischung (250 Gramm), haltbar bis 14. Dezember 2016, teilte das Unternehmen aus Bickenbach mit. Dabei sei ausschließlich Ware mit dem Herkunftsland Uganda betroffen. Das Herkunftsland sei wie das Mindesthaltbarkeitsdatum an der Seite der Packungen genannt. Produkte mit späteren Haltbarkeitsdaten sowie mit der Herkunft Indien könnten bedenkenlos verzehrt werden. Kunden könnten gekaufte Ware in allen Alnatura-Filialen zurückgeben und erhielten Ersatz.

Von dpa/RND