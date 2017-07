Salvador Dalís Leichnam wird exhumiert

Madrid. Zur Klärung einer möglichen Vaterschaft von Salvador Dalí sind am Donnerstag die sterblichen Überreste des spanischen Künstlers exhumiert worden. Eine 61-jährige Frau macht geltend, sie sei die Tochter Dalís. Ihren Angaben zufolge hatte ihre Mutter eine Affäre mit Dalí. Die Mutter habe als Haushaltshilfe bei Dalí in dessen Heimatstadt Figueres in Nordostspanien gearbeitet, wo er mit seiner Frau Gala lebte, erklärt Pilar Abel.

Tarotkarten-Legerin kämpft seit zwei Jahrzehnten vor Gericcht

Pilar Abel Martínez, eine Tarotkarten-Legerin, kämpfte seit zwei Jahrzehnten vor Gericht darum, die Vaterschaft klären zu lassen. Im Juni gab ein Richter in Madrid Grünes Licht für einen DNA-Test. Sie habe ein Recht darauf zu wissen, wer ihr Vater sei, erklärte Abel der Nachrichtenagentur AP. Abel kämpft nach eigenen Worten um das Recht, den Namen des berühmten Malers, Bildhauers und Grafikers tragen zu können. Ihr würde aber auch ein millionenschwerer Pflichterbteil zustehen.

Ihr Anwalt Enrique Blánquez sagte, ein juristischer Sieg gäbe seiner Mandantin die Chance, in weiteren Prozessen ein Viertel von Dalís Nachlass zu beanspruchen.

Bei der Exhumierung, die bis zu elf Stunden dauern kann, wollen zwei Gerichtsmediziner vier Zähne, einige Nägel und etwas Knochenmark entnehmen, sofern der Zustand des Leichnams dies erlaubt. Anschließend sollen die Proben nach Angaben des katalanischen Justizministeriums in einem Labor in Madrid untersucht werden. Die Analyse könnte mehrere Wochen dauern.

Dalí vermachte Nachlass dem spanischen Staat

Sein Vermögen und die Rechte auf seine Werke hinterließ Dalí, dessen Ehe mit Gala (1894-1982) kinderlos geblieben war, dem Staat sowie der Stiftung „Fundación Gala - Salvador Dalí“.

Der Maler mit dem Zwirbelbart starb 1989 im Alter von 84 Jahren an Herzversagen. Auf eigenen Wunsch wurde er in seinem Geburts- und Sterbeort Figueres unter der Glaskuppel seines “Theater-Museum Dalí“ beigesetzt. „Die Beständigkeit der Erinnerung“, auch „Die zerrinnende Zeit“ oder „Die weichen Uhren“ genannt, das er 1931 mit nur 27 Jahren malte, ist sein wohl bekanntestes Gemälde. Es ist im New Yorker Museum of Modern Art zu sehen.

Von RND/dpa