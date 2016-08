Paris. Samuel Koch (28) und Sarah Elena Timpe (31) haben am Freitag standesamtlich geheiratet. Das wurde aus dem Umfeld der Familie Koch dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), zu dem die HAZ gehört, bestätigt.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtete, gaben sich Samuel Koch und Sarah Elena Timpe unter freiem Himmel im badischen Efringen-Kirchen das Ja-Wort. Demnach waren nur die Familie und die engsten Freunde anwesend. Samuel Koch hat in Efringen-Kirchen (Baden-Württemberg ) seine Kindheit und Jugend verbracht, wie sein Vater im Vorfeld erklärt hatte.

Sarah Elena Timpe: "Ich bin so happy"

Sarah Elena Timpe hatte am vergangenen Wochenende ihren Junggesellinnenabschied gefeiert. "Ich bin so happy", schrieb sie anschließend auf ihrer Facebookseite und veröffentlichte mehrere Fotos. Demnach hatte sie mit Freunden direkt in ihren Geburtstag gefeiert.

Die beiden Schauspieler hatten sich vor zwei Jahren bei Dreharbeiten zur ARD-Serie "Sturm der Liebe" kennengelernt. Anfang August 2015 machte Samuel Koch seiner Freundin einen Heiratsantrag. Sein Bruder hatte ihm damals geholfen und ihn getragen. Viele Menschen hatten dem Paar anschließend gratuliert.

"Herzhaften Dank für die vielen guten Wünsche", schrieb Koch auf seiner Facebook-Seite und postete ein Foto des Paares. "Wir wiederum wünschen allen Pärchen, dass sie ebenso wachsend glücklich miteinander sind; vor allem jenen, die sich noch nicht gefunden haben!"

Koch verunglückte Ende 2010 in der ZDF-Show "Wetten, dass..?" beim Versuch, mit Sprungfedern über fahrende Autos zu springen. Seitdem ist er querschnittsgelähmt. Wie er ins Leben zurückfand, erzählte er in seinem Anfang 2012 erschienenen Buch "Zwei Leben".

