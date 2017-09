Tragischer Sprung in ein anderes Leben

Darmstadt/Hannover. Auch wenn es ungewöhnlich klingt – nach fast sieben Jahren hat Samuel Koch mit dem Unfall seinen Frieden gemacht. Zumindest ein bisschen. Alles habe er aber noch nicht verarbeitet: „Nach wie vor ärgert es mich natürlich manchmal, dass ich bei der Wett-Aktion zugesagt habe. Ich bin auch noch nicht an dem Punkt, an dem ich sagen kann, der Unfall hat diesen oder jenen Sinn.“

Koch dürfte einer der bekanntesten Rollstuhlfahrer Deutschlands sein. Er hatte versucht, ein fahrendes Auto auf Sprungfedern zu überspringen – live in der ZDF-Show „Wetten, dass ..?“ am 4. Dezember 2010. Sein Sturz veränderte sein Leben. Seitdem ist er querschnittsgelähmt und kann sich nur in seinem elektrischen Rollstuhl fortbewegen. Heute wird der Schauspieler und Buchautor 30 Jahre alt.

„Es gibt Dinge, die die Schulmedizin nicht erklären kann“

An Heilung denke er schon. „Ich würde sagen, ein heimliches, stilles, unterbewusstes Hoffen. Sei es auf die Forschung, die rasend voranschreitet oder auf irgendwas, was außerhalb der Schulmedizin liegt, was nicht erklärbar ist.“ Zieht er Zuversicht aus seinem christlichen Glauben? „Wenn man so will, schon. Ich glaube, dass es mit Sicherheit Dinge gibt, die nicht erklärbar sind. Dass es Dinge gibt, die die Schulmedizin nicht erklären kann. Ohne dies mir täglich ins Bewusstsein zu rufen: Es schwingt schon mit.“

Seine Schauspiel-Ausbildung schloss er in Hannover ab, engagiert ist er in Darmstadt. Schauspielen sei für ihn ein wesentlicher Lebensinhalt: „Das war eigentlich das Beste, was ich machen konnte. Wo sonst kann man in einem Beruf arbeiten nur mithilfe von seinen Gedanken, seiner Fantasie und seiner Stimme?“

Und auch privat hat sich einiges zum Guten hin gewendet. Im August 2016 hat er seine Schauspielerkollegin Sarah Elena Timpe (32) geheiratet. Ohne Hilfe kommt Koch praktisch nicht aus, ob Zu Hause oder unterwegs. „Wenn ich im Bett liege und schlafe, dann schon“, sagt er. „Wenn ich auf der Bühne bin und in den Automatismen eingebaut bin, dann auch. Aber vor und nach solchen Phasen brauche ich Hilfe.“

Samuel Koch mit seiner Frau Sarah Elena Koch beim Almauftrieb beim Oktoberfest 2017 in Käfer s Wies n-Schänke. Die beiden sind seit 2016 verheiratet. Quelle: imago

Zum Ensemble des Staatstheaters Darmstadt gehört Koch seit September 2014. „Faust“ von Goethe, der „Prinz von Homburg“, Roller in Schillers „Räubern“, Sam in „Der Ruf der Wildnis“ – „Samuel Koch spielt in jeder Spielzeit tolle Rollen“, sagen Intendant Karsten Wiegand und Schauspieldirektor Oliver Brunner übereinstimmend. „Er schafft es auf der Bühne, dass seine Figuren zugleich eine ungeheure Klugheit und ein dunkles Geheimnis haben. Das macht Theater spannend und aufregend.“

Dass sein Körper auf der Bühne nicht mitspielt, versucht Koch zu kompensieren. „Manchmal habe ich es da leichter als die anderen Schauspieler. Weil ich nicht ablenke, wild gestikuliere. Ich habe den Fokus, was der Gedanke eigentlich will. Da bin ich nach wie vor im positiven Sinne reduziert.“

Im Februar 2017 war er auch im Schauspiel Hannover zu Gast. Von seinem Kollegen Robert Lang gestützt und mit Isolierband verbunden, spielten sie Kafkas "Bericht für eine Akademie".

Koch plant ein gemeinnütziges Projekt

Als ein größeres Projekt hat Koch einen gemeinnützigen Verein geplant. „Bei dieser Aufgabe soll es um die Unterstützung von Betroffenen und Angehörigen gehen, die Ähnliches erlitten“, beschreibt er das Projekt auf seiner Internet-Seite. „Das geht peu à peu voran“, sagt er dazu. „Etwas mit einem anderem Tempo, als wenn andere Leute daran hauptberuflich arbeiten würden. Wir wollen das auf ein gutes Fundament gebaut wissen. Da lassen wir uns lieber mehr Zeit, als es zu schnell zu machen.“

Bei dem Wettversuch 2010 stürzt Samuel Koch und zieht sich dabei schwere Verletzungen zu. Quelle: dpa

Von dpa/RND