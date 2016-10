Köln. Vor eineinhalb Wochen waren Fotos aufgetaucht, auf denen Sarah Lombardi angeblich in einer intimen Situation mit einem anderen Mann zu sehen ist. Seitdem spekulieren Fans und Boulevardzeitungen darüber, ob die 24-Jährige ihren Mann betrogen hat. Sie selbst äußerte sich dazu nicht, veröffentlichte aber auf Facebook eine Liebeserklärung an ihren Mann. Es war vergeblich.

Am Mittwoch teilte das Management der beiden Sänger auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit: „Sie werden sich als Paar trennen.“ Details zu den Gründen wurden nicht genannt. Am Dienstag hatte es noch eine Aussprache der Eheleute gegeben – es sei das erste Treffen seit eineinhalb Wochen gewesen, schrieb die „Bild“-Zeitung. Sarah Lombardi habe anschließend geweint, ihr Mann dagegen gelacht, berichtete das Blatt.

Fans können mit einem Rosenkrieg rechnen

Aus der Trennung droht ein Rosenkrieg zu werden: Angeblich will der 24-Jährige das alleinige Sorgerecht für das gemeinsame Kind. Das schrieb der Kölner „Express“ am Mittwoch. Die beiden Sänger werden ihre Fans also weiterhin mit Meldungen über ihre Ehe und die Scheidung versorgen.

Das Paar hatte sich 2011 in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) kennen- und liebengelernt. Der Fernsehsender RTL II begleitete Sarahs Schwangerschaft im vergangenen Jahr. Insgesamt führten sie eine sehr öffentliche Beziehung – wie so viele sogenannte C-Promis.

In guten Zeiten konnten sie sich dadurch vermarkten. In schlechten Zeiten müssen sie dagegen damit leben, dass ihre Fans auf ihren Facebookseiten diskutieren, wer nun an der Trennung schuld ist.

Von dpa/RND/wer