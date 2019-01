Plettenberg

Tragödie in Plettenberg im Sauerland. Ein einjähriges Kind ist in der Obhut von Pflegeeltern so schwer misshandelt worden, dass es starb. Der Pflegevater sei festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Pflegeeltern hatten das kleine Kind demnach in der Nacht zum Donnerstag schwer verletzt in ein Lüdenscheider Krankenhaus gebracht. Von dort wurde es in die Uniklinik Essen ausgeflogen, wo es Stunden später starb.

„Die Verletzungen und letztlich der Tod des Kindes sind auf Gewalteinwirkung zurückzuführen“, teilte die Polizei mit. Das habe die Obduktion am Freitag ergeben. Keine Angaben machte die Polizei zur Art der Misshandlungen. Der Pflegevater sollte einem Haftrichter vorgeführt werden, ein Haftbefehl wegen Körperverletzung mit Todesfolge wurde beantragt.

„Ein Tatverdacht gegen die Pflegemutter ließ sich nicht erhärten“, teilte die Polizei weiter mit. Die Frau sei am Donnerstag zunächst festgenommen und dann wieder entlassen worden. Zur Nationalität der Pflegeeltern machten Staatsanwaltschaft und Polizei keine Angaben.

Von RND/dpa