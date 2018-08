Erfurt

Ein Mann hat bei einer Schnäppchenjagd in Sömmerda seinen zweijährigen Sohn im Auto vergessen. Aktionswochen lockten den 34-Jährigen Donnerstagabend in einen Drogeriemarkt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Passanten seien auf das weinende Kind im Auto aufmerksam geworden und hätten die Polizei gerufen.

Daraufhin ließen die Beamten Lautsprecherdurchsagen in mehreren Geschäften der Einkaufszeile machen und warteten auf die Rückkehr des Mannes. Später sagte der Vater, er habe die Zeit und seinen Sohn vergessen. Die Polizisten belehrten den Mann und wiesen ihn auf die Gefahren für das Kind hin. Das Kind war wohlauf. Anzeige wurde nicht erstattet.

Von RND/dpa