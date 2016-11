Berlin. Wie wird die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland genannt? Wann ist die Meinungsfreiheit in Deutschland eingeschränkt? Diesen und anderen Fragen müssen sich Zuwanderer, die den deutschen Pass erwerben wollen, stellen. „Durch die erfolgreiche Teilnahme am Einbürgerungstest können Sie Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in Deutschland nachweisen“, heißt es auf den Internetseiten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge.

Doch was bedeutet das konkret? Um die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen zu können, müssen Bewerber 33 Fragen beantworten – davon mindestens 17 richtig. Wie es mit ihrem Wissen rund um das Leben in Deutschland bestellt ist, testen Sie in unserem Quiz.

Sollte es mit der virtuellen Einbürgerung nicht geklappt haben, können Sie im interaktiven Online-Testcenter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge trainieren. Hier finden sie alle 310 Fragen des Fragenkatalogs.

Von RND/are/cab