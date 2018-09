Rostock

Seine Facebook-Seiten hat er abgeschaltet. Frank Kessler sagt, er sei bedroht worden. Es soll Aufrufe gegeben haben, nicht mehr in dem Modegeschäft einzukaufen, das er in Rostock betreibt. Der Schauspieler („Alarm für Cobra 11“) fühlt sich zu Unrecht verfolgt.

Am Samstag war er zusammen mit seiner Frau am Rande der AfD-Demonstration in Rostock zu sehen, bei der später Rechtsaußen Björn Höcke auftrat. Kessler hielt, als er da war, eine Deutschlandfahne.

Das habe kein Zeichen dafür sein sollen, dass er die AfD oder ihre Ziele gut findet, sagt Kessler. Eine Frau, die er nicht kenne, habe ihm die Fahne in die Hand gedrückt. Weil er keine Probleme habe, sich öffentlich mit der deutschen Fahne zu zeigen, habe er sie genommen. Mehr nicht.

Er sei weder ausländerfeindlich noch rechts, betont Kessler. Im Gegenteil: Seine frühere Ehefrau sei Halb-Araberin, er selbst engagiere sich für soziale Projekte.

Von Gerald Kleine Wördemann/RND