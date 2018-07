Sassari

Der italienische Schauspieler und Regisseur Roberto Benigni hat sich während seines Urlaubs in Sardinien eine Rückenverletzung zugezogen. Der 65-jährige Oscargewinner wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus in der Stadt Sassari gebracht, berichtete die Zeitung „La Nuova Sardegna“ am Mittwoch.

Am Rücken einen heftigen Schlag erlitten

Benigni sei mit Freunden in einem kleinen Boot vor der Küste der Hafenstadt Palau gewesen, als eine plötzliche Welle das Boot erfasste. Dabei habe sein Rücken einen heftigen Schlag erhalten. Er sei im Krankenhaus in Behandlung, schrieb das Blatt.

Auch Clooney hatte Pech

Benigni ist nicht der einzige, der dieses Jahr im Urlaub Pech hatte. Sein Kollege George Clooney wurde auf dem Weg zu einem Filmset auf Sardinien bei einem Autounfall verletzt.

Von dpa/RND