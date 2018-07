Die riskante Rettungsaktion in der thailändischen Höhle geht am Dienstag weiter, es sollen die verbliebenen Jugendlichen gerettet werden. Acht der zwölf Jungen wurden bereits in Sicherheit gebracht. Ihnen geht es den Umständen entsprechend gut, Verwandte durften sie durch eine Glasscheibe sehen.