Berlin. Das war mal eine Überraschung der tierischen Art: Sie hatte lediglich mit einem kleinen Küchengerät gerechnet, doch als eine Frau aus Neukölln den Briefumschlag öffnete, kroch ihr eine 60 Zentimeter lange Schlange entgegen. Die Frau alarmierte die Polizei, die das Reptil dem Amtstierarzt übergab.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonnabend in Berlin-Neukölln. Bei der Schlange soll es sich laut Polizei um eine Boa Constrictor gehandelt haben – nachdem die Beamten das Reptil eingefangen hatten posteten sie ein Foto des ungewöhnlichen Briefinhalts auf Facebook. Dort schrieben einige Kommentatoren, das Foto der Polizei zeige eindeutig einen Königspython.

Noch am selben Tag konnte der Absender ermittelt werden. Der Mann aus Bayern hatte sein Haustier schon gesucht. Auf die Idee, dass die Schlange in den versandfertigen Umschlag gekrochen war, sei er nicht gekommen. Ihr Besitzer setzte sich sofort ins Auto und holte sie bei der Polizei in Berlin ab.

Von RND/dpa