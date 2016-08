Söchtenau . Fischer und ein Jäger hätten die Schlange erstmals vor etwa zwei Wochen an dem Moorsee beobachtet, sagte Bürgermeister Sebastian Forstner am Dienstag. Zuerst hatten das "Oberbayerische Volksblatt" und andere Medien über die Suche nach dem Tier berichtet. Die Suche gestalte sich vor allem deshalb schwierig, weil der See in einem Moorgebiet liege, sagte Forstner.

Schlangenexperten geben Entwarnung

Gefährlich für Menschen ist die fast zwei Meter lange Würgeschlange aber wohl ohnehin nicht. "Anakondas sind keine aggressiven Tiere", sagte Patrick Boncourt von der Auffangstation für Reptilien in München. Bei Bedrohung flüchte das Tier eher. Hinzu komme, dass ein Mensch Tiere dieser Größe im seltenen Fall eines Angriffs noch problemlos abwehren könne, betonte der Experte.

Entwarnung gab es auch von dem Leiter der Reptilienauffangstation, Markus Baur: "Eine Anakonda kann bis sechs Meter lang werden, vielleicht auch ein wenig größer, und ist dann etwa so dick wie ein LKW-Reifen. Eine fast zwei Meter lange Anakonda ist etwa so dick wie ein Unterarm einer Dame. Da ist weder große Power dahinter, noch kann so eine Schlange mehr als ein Meerschweinchen erwürgen", erzählte Baur dem BR.

dpa/RND