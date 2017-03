Hannover. Draußen blühen Hyazinthen und Narzissen bereits – doch in Ihrer Wohnung herrscht noch winterliche Kuschelatmosphäre? In unserem Video-Tutorial zeigen wir Ihnen vier einfache und schnelle Ideen für frühlingshafte Osterideen. Schließlich wird es an diesem Wochenende mit Höchsttemperaturen von bis zu 25 Grad fast schon sommerlich warm und in knapp drei Wochen ist auch schon Ostern. Höchste Zeit also für ein bisschen Frühlingsgefühl in den heimischen vier Wänden.

In unserer Bildergalerie finden Sie die Bastelideen noch einmal zum Nachschauen.

Milde Temperaturen und Sonnenschein locken am Wochenende nach draußen – doch in der Wohnung hat der Frühling noch keinen Einzug gehalten. Mit unserer Deko zum Selbermachen zaubern Sie kinderleicht frühlingshaftes Osterambiente. Zur Bildergalerie

Von RND/Agnieszka Krus & Anne Reck