Wegen eines Waldbrands an der spanischen Costa Blanca sind mindestens 1000 Menschen, unter ihnen deutsche und britische Urlauber, in Sicherheit gebracht worden. Auf Fotos und Videos, die in sozialen Medien veröffentlicht wurden, war zu sehen, wie nahe die Flammen besiedelten Gegenden nördlich von Alicante in der Region Valencia kamen.