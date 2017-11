Schütze tötet fünf Menschen in Nord-Kalifornien

Rancho Tehama. Der Hilfssheriff des Tehama County im Norden des US-Bundesstaates Kalifornien teilte mit, dass mindestens fünf Menschen den Schüssen des Täters zum Opfer gefallen seien. Nach Angaben von Assistant Sheriff Phil Johnston seien die Schüsse gegen acht Uhr morgens Ortszeit (17 Uhr in Deutschland) an verschiedenen Orten der Umgebung gefallen. Der Täter sei mit zwei Pistolen und einem halbautomatischen Gewehr bewaffnet gewesen und habe eine Todesspur durch den ländlichen Verwaltungsbezitk gezogen.

Schließlich habe der Täter das Gelände der Grundschule in dem 1500-Einwohner-Örtchen Rancho Tehama betreten und auch dort das Feuer eröffnet, bevor er von der Polizei erschossen worden sei.

Mehrere Kinder, die in der Rancho Tehama Elementary School zur Schule gehen, seien verletzt und ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht worden. Die restlichen Kinder seien in Sicherheit, so die Polizei.

Brian Flint, ein Anwohner, sagte der Regionalzeitung, der Name des Täters sei Kevin. Sein Mitbewohner sei von jenem Nachbar Kevin erschossen worden sei. Dann habe dieser Flints Auto gestohlen. Kevin habe, so der Mann weiter, häufig Hunderte von Patronen verballert und ihn und seinen Nachbarn seit längerem bedroht. Ob dieser Mann wirklich der von der Polizei getötete Schütze ist, ist noch unklar.

Von RND/AP/dk