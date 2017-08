Schuldspruch gegen Guru löst Unruhen aus

Panchkula. Ein Schuldspruch gegen einen populären Guru hat am Freitag in Nordindien Ausschreitungen Zehntausender Anhänger ausgelöst, bei denen mindestens zwölf Menschen umkamen und über zehn verletzt wurden. Das teilte der Chefarzt des Krankenhauses in Panchkula, Dr. V.K. Bansal, mit. In der Stadt war der geistliche Führer der Sekte Dera Sacha Sauda, Ram Rahim Singh zuvor der Vergewaltigung zweier Frauen schuldig gesprochen worden.

Die wütende Menge attackierte Polizisten, TV-Journalisten und Fahrzeuge. Auch Behördengebäude wurden angegriffen. In den Orten Malout und Balluana wurde Feuer in Bahnhöfen gelegt, in der Stadt Sirsa, in der der Guru lebt, griff eine Menge die Polizeiwache an. Die Sicherheitskräfte setzten Wasserwerfer ein.

Schulen und Universitäten geschlossen, Bahnverkehr ausgesetzt

Schulen und Universitäten im Unionsland Haryana blieben vorsorglich geschlossen, der Bahnverkehr ausgesetzt, was Auswirkungen auf ganz Nordindien hatte. Zudem ordneten die Behörden die Schließung von Internet- und Mobilfunkkommunikation sowohl in Haryana als auch in Punjab an.

Ram Rahim Singh hatte am Morgen seinen Aschram mit einem hundert Fahrzeuge langen Konvoi verlassen, um zum Gericht zu fahren. Nach dem Schuldspruch wurde er bis zur Verkündung des Strafmaßes am Montag in ein Gefängnis in der nahe gelegenen Stadt Rohtak gebracht, sagte ein Vertreter der Staatsanwaltschaft. Er hat dem Urteil zufolge 2002 in seinem Aschram zwei Anhängerinnen vergewaltigt.

Angeblich 50 Millionen Anhänger

Die Sekte des Gurus gibt die Zahl ihrer Anhänger mit 50 Millionen an. Sie organisiert Kampagnen für Vegetarismus und den Kampf gegen Drogenabhängigkeit. Sie nimmt sich auch sozialer Probleme an, beispielsweise organisiert sie Hochzeiten für arme Paare.

Am Donnerstagabend hatte der Guru, der sich selbst Heiliger Dr. Gurmeet Ram Rahim Singh Ji Insaan nennt, über das Fernsehen seine Anhänger zur Ruhe aufgerufen. Doch viele sagten dennoch, sie würden kein Urteil gegen ihr Oberhaupt tolerieren. „Für mich ist Guru-Ji auf einer Stufe nur mit Gott“, sagte der Bauer Malkit Singh, der in einem Park in Panchkula auf die Gerichtsentscheidung wartete. Ram Rahim Singh habe ihn von jahrzehntelanger Drogensucht geheilt.

Von AP/RND