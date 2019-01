Storebælt

Das dänische Fernsehen „TV2 Fyn“ berichtet über ein schweres Zugunglück auf einer Zufahrtsbrücke zur eigentlichen Brücke über den Großen Belt. Der Zug soll auf dem Weg von Fyn nach Sjælland/Kopenhagen gewesen sein. Er soll „hart gebremst haben“ und ist gegen 7.30 Uhr mit einem „Gegenstand“ kollidiert.

Dem Zug sei ein mit Lkws beladener Güterzug entgegengekommen. Möglicherweise wurde einer der Lkw-Auflieger vom Wind soweit vom Zug gedrückt, dass er auf die Gegenfahrbahn hinüber hing, auf dem der Personenzug unterwegs war.

Laut Dänischer Staatsbahn gibt es sechs Tote.

Die 18 Kilometer lange Brücke über den Großen Belt und die Öresundbrücke zwischen Dänemark und Schweden wurde wegen heftigen Windes für den Autoverkehr gesperrt.

Die Große-Belt-Brücke ist eine reine Autobahn. Der Zugverkehr geht auf Sprogö in einen Tunnel unter den Belt. Das Unglück ereignete sich demnach auf einer Brücke vor der eigentlichen Belt-Brücke.

100.000 Haushalte ohne Strom

Derzeit ist der Zugverkehr zwischen Korsør und Nyborg eingestellt. Zuvor hatte heftiger Wind bereits in weiten Teilen Skandinaviens zu Stromausfällen und Verkehrsbehinderungen geführt. Auch der Fährverkehr wurde durch den Sturm beeinträchtigt. In Schweden waren am Mittwochmorgen wegen umgestürzter Bäume mehr als 100.000 Haushalte ohne Strom.

Von RND/Thomas Paterjey/dpa