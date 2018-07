Jakarta

Ein Erdbeben hat am Sonntag die indonesische Insel Lombok erschüttert und mindestens zehn Menschen das Leben gekostet. Mindestens 40 weitere seien verletzt worden, teilte ein Sprecher der Katastrophenschutzbehörde mit. Viele Betroffene wurden demnach von herabgefallenen Betonplatten erschlagen oder verletzt.

Zur Galerie Auf der indonesischen Insel Lombok bebt die Erde, Anwohner rennen in Panik aus ihren Häusern.

Die Zahl der Opfer könne noch steigen, da aus etlichen Gebieten der Insel noch Lageberichte erwartet würden. Am härtesten wurde den Angaben zufolge die Provinz Ost-Lombok mit acht Toten getroffen, darunter ein malaysischer Staatsbürger.

Erdbeben verursacht gewaltigen Erdrutsch

Das Beben habe am Schichtvulkan Rinjani überdies einen gewaltigen Erdrutsch ausgelöst, sagte Behördensprecher Sutopo Purwo Nugroho. Die Auswirkungen würden noch geprüft.

Dutzende Häuser und Gebäude wurden beschädigt. Zu spüren war das Beben auch auf der weiter östlich gelegenen Insel Bali, einem bei Touristen beliebten Ziel. Dort wurden bisher keine Verletzten oder Schäden gemeldet.

Die amerikanische Erdbebenwarte USGS gab die Stärke des Bebens mit 6,4 an. Das Epizentrum lag demnach 1,4 Kilometer südwestlich von Lelongken. Das Beben ereignete sich in einer Tiefe von sieben Kilometern.

Anwohner rennen in Panik auf die Straße

In der Provinz Ost-Lombok und der Provinzhauptstadt Mataram war die Erschütterung etwa zehn Sekunden lang zu spüren. Anwohner flohen nach Behördenangaben in Panik aus ihren Häuern auf die Straßen und Felder. Vom Katastrophenschutz veröffentlichte Fotos zeigten beschädigte Häuser und den Eingang des beliebten Nationalparks am Vulkan Rinjani, der aus Sorge vor Erdrutschen sofort geschlossen wurde. Wie Bali ist Lombok für seine unberührten Strände und Vulkanberge bekannt.

Indonesien gilt wegen seiner Lage auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring als erdbebenanfällig. Im Dezember 2004 löste ein Beben der Stärke 8,1 vor Sumatra einen Tsunami mit rund 230.000 Toten in einem Dutzend Ländern aus.

Von RND/ap