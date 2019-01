Salzburg

Lang anhaltende Schneefälle haben am Wochenende vor allem im Süden Bayerns den Straßen-, Bahn- und Flugverkehr zum Teil erheblich beeinträchtigt. Zum Ende der Winterferien riefen im Alpenraum zudem Straßensperrungen wegen Lawinenwarnungen Behinderungen hervor. Inzwischen herrscht überall in den deutschen Alpen die zweithöchste Lawinenwarnstufe vier. Auch wenn sich die Lage am Sonntag zeitweise entspannte, konnten die Meteorologen für den Süden noch keine Entwarnung geben. Für die nächsten Tage sind weitere Schneefälle angekündigt.

Auch betroffen von den Schneemassen war Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz. Er ist aktuell im Vier-Sterne-Superior-Hotel im Großarltarl in Salzburg und bekommt das Chaos live mit.

Er wandte sich in einem Facebook-Video an die Helfer: „Der Schnee ist zwar eine große Freude für alle Touristen und insbesondere für alle Wintersportler, aber natürlich gleichzeitig eine enorme Herausforderung. Ein großes Danke an alle, die derzeit im Einsatz sind.“

Am Münchner Flughafen waren Räumdienste am Wochenende fast ununterbrochen damit beschäftigt, die Start- und Landebahnen von den Schneemassen zu befreien. Auch hier entspannte sich die Lage am Sonntag: Es gab nur noch 15 Annullierungen, wohingegen am Vortag noch 130 Flüge ausfielen. Hunderte Flugzeuge hatten zudem zum Teil erheblich Verspätung. Insgesamt stehen für den Winterdienst am Flughafen München 672 Mitarbeiter zur Verfügung.

Auf den Straßen blieb das große Chaos aus, auch wenn es zum Teil lange Staus gab.

Von RND