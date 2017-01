Baltimore. Beim Brand eines Wohnhauses in der US-Stadt Baltimore sind sechs Kinder ums Leben gekommen. Das berichtet die amerikanische Tageszeitung „ Baltimore Sun“ am Donnerstag. Die Mutter der Kinder und zwei weitere Kinder seien in kritischem Zustand in Krankenhäuser gekommen.

Zwei ihrer Geschwister konnte eine Achtjährige noch aus den Flammen retten – für die übrigen sechs kam jede Hilfe zu spät. Im US-Bundesstaat Maryland hat ein verheerender Brand beinahe eine ganze Familie ausgelöscht. Zur Bildergalerie

Das neunte Kind der Familie, ein achtjähriges Mädchen, half demnach seiner Mutter, seine vier- und fünfjährigen Brüder aus dem brennenden Haus zu ziehen. Auch die kleine Lebensretterin musste in eine Klinik gebracht werden, ist aber zwischenzeitlich wieder entlassen worden. Für die übrigen sechs Geschwister im Alter zwischen neun Monaten und elf Jahren kam jede Hilfe zu spät.

„Ich bin immer noch geschockt“

Der Vater der Familie war den Angaben zufolge nicht zu Hause, als das Feuer am Donnerstagmorgen (Ortszeit) ausbrach. „Ich bin immer noch geschockt“, sagte er der „Baltimore Sun“.

Die Brandursache war zunächst unklar. Alle Stockwerke des dreistöckigen Gebäudes seien von dem Feuer betroffen gewesen, sagte der Sprecher der Feuerwehr, Roman Clark, beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Von RND/dpa/are