Kabul

Bei einem Selbstmordanschlag auf eine religiöse Versammlung sind in Kabul mindestens 50 Menschen getötet worden. Es gebe darüber hinaus rund 60 Verletzte, teilte das afghanische Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

In Afghanistan und vor allem in der Hauptstadt Kabul kommt es beinahe täglich zu Anschlägen auf Sicherheitskräfte und Regierungsmitarbeiter sowie auf Zivilisten. Viele der Angriffe gehen auf das Konto der radikalislamischen Taliban, aber auch ein lokaler Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat ist in Afghanistan aktiv.

Von RND/dpa/hsc