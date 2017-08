Sex mit Schüler: Lehrerin muss eine Million Dollar zahlen

Oklahoma City. Sex mit der Lehrerin – das kann zu psychologischen Schäden führen. Deshalb muss Jennifer Caswell ihrem Ex-Schüler eine Million Dollar Schmerzensgeld zahlen. Der Junge war damals 14 Jahre alt, als die Affäre begann und 15, als sie wenige Monate später aufflog.

Das Ganze war für ihn nicht folgenlos: Der Schüler sei nach Bekanntwerden der Affäre von seinen Kameraden und Freunden in der Kleinstadt geschnitten und immer wieder niedergemacht worden, habe seinen Platz im Basketball-Team der Schule verloren und die Schule wechseln müssen, sagte Richterin Robin Cauthron in der Urteilsbegründung.

Lehrerin sitzt im Gefängnis

Das Schmerzensgeld wird Lehrerin Jennifer Caswell (31) vermutlich bis an ihr Lebensende abstottern müssen. Denn sie sitzt zurzeit wegen Vergewaltigung für zehn Jahre im Gefängnis, nachdem sie in einem früheren Prozess die Beziehung zu dem Jungen zugegeben hatte. Allerdings sah sie sich nicht in der Rolle einer Vergewaltigerin. Vielmehr sei die Initiative von dem Schüler ausgegangen. Er sei in einer Pause auf sie zugekommen und habe sie einfach geküsst. Da sei sie schwach geworden. Allerdings kamen anschließend noch weitere elf Fälle hinzu, bevor die Affäre nach einem anonymen Hinweis aufflog.

Aber nicht nur Jennifer Caswell muss ihre Sünden teuer bezahlen: Die Hollis Middle School, an der alles passierte, hat sich bereits vor drei Wochen außergerichtlich bereit erklärt, 125.000 Dollar Schadenersatz an die Familie des Jungen zu zahlen: Wegen Verletzung der Aufsichtspflicht.

Von RND/Sinderman