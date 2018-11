Los Angeles

Ist das die Bestätigung, auf die ihre Fans seit Monaten warten? Seit längerem wird über den Beziehungsstatus von Justin Bieber und Hailey Baldwin spekuliert – haben sie geheiratet oder nicht? Jetzt hat das Model bei Instagram ihren Namen geändert!

Im Sommer hatte das prominente Paar seine Verlobung bekannt gegeben, kurz darauf berichteten US-Medien von einer angeblichen Trauung auf dem Standesamt in New York. Und auch Haileys bekannter Onkel, Alec Baldwin, heizte die Gerüchte um eine Hochzeit an. Auf dem roten Teppich der Emmy-Verleihung verplappert sich der Schauspieler. „Die beiden haben geheiratet. Ich weiß nicht, was das Problem ist“, sagte er damals. Justin und Hailey schwiegen bislang.

Nun hat das Model auf Instagram die Debatte um ihren Beziehungsstatus selber angeheizt. Dort tauschte sie ihren Nachnamen Baldwin gegen Bieber. „Woo, Baldwin wurde zu Bieber“, „Hallo Misses Bieber“ kommentieren ihre Fans die Namensänderung.

Und auch Justin Bieber wird auf Instagram konkreter. „Meine Frau ist unglaublich“, schreibt der Sänger dort unter ein Bild, das ihn Hand in Hand mit Hailey zeigt.

