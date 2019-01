Cancún

In dem mexikanischen Urlaubsort Playa del Carmen sind sieben Menschen durch Schüsse ums Leben gekommen. Sechs Männer seien am Sonntagabend in einer Bar tot aufgefunden worden, ein weiterer Mann sei im Krankenhaus gestorben, berichteten Behörden am Montag. Wer die Angreifer waren, war zunächst unklar.

Ein Überlebender sagte der Polizei, er habe in der Bar „Las Virginias“ Bier mit seinen Freunden getrunken, als plötzlich Schüsse fielen. Er wurde verletzt. Die Bar befindet sich in einem einkommensschwachen Teil der Stadt relativ weit vom touristischen Strandzentrum entfernt. Playa del Carmen liegt an der Karibikküste der Halbinsel Yucatán gegenüber den Insel Cozumel, dem populärsten Anlaufpunkt Mexikos für Kreuzfahrtschiffe. Nördlich liegt Cancún, südlich Tulum.

Im vergangenen Jahr sind die Morde in der Region um mehr als das Doppelte gestiegen. In den ersten elf Monaten des Jahres 2018 wurden 688 Menschen umgebracht. Lange gab es in der Region keine Drogenkriminalität. Lokale Quellen sagen jedoch, das berüchtigte Jalisco-Kartell kämpfe seit einiger Zeit mit lokalen Gangs um die Kontrolle.

